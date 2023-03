Meteo Sicilia, clima “infuocato”: superati i 25 gradi, domani ancora caldo anomalo?

Grande caldo in queste ore in Sicilia, dove è stato sfondato il muro dei 25 gradi. Ecco le previsioni meteo per domani, venerdì 10 marzo.

Così come da pronostico, il clima di queste ore in Sicilia è fortemente caratterizzato dal ritorno del sole e dalle temperature alte, in particolare, così come è stato evidenziato dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo, è stato già superato il muro dei 25 gradi.

Meteo Sicilia, temperatura record a Siracusa

In base alle rilevazioni odierne, infatti, a Siracusa sono stati toccati 25,6 gradi, la temperatura più alta di giornata. Grande caldo anche in provincia, con i 24,5 gradi registrati dalla stazione di Augusta e i 23,7 gradi di Lentini.

Temperature elevate pure a Catania e provincia. Nel capoluogo etneo il sistema di misurazione del SIAS ha evidenziato il dato di 23,6 gradi. Massime ragguardevoli anche a Riposto, sempre nella provincia etnea, dove è stata toccata una temperatura massima di 23,2 gradi. A Paternò sono stati certificati 24 gradi.

Caldo anche sui versanti occidentali e settentrionali della Sicilia. A Palermo sono stati toccati 23,2 gradi, così come a Lascari la colonnina di mercurio è arrivata a toccare 23,6 gradi. Nella località di Pettineo (Messina) sono stati segnalati 24 gradi.

Meteo Sicilia, previsioni 10 marzo

Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 10 marzo, in Sicilia si prevedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature nuovamente elevate.

Nelle prossime 24 ore sembra potersi ripetere lo scenario odierno, con massime che si aggireranno attorno ai 25 gradi in diverse aree del territorio siciliano. Le città più calde saranno ancora Catania e Messina, mentre negli altri principali centri dell’Isola le temperature oscilleranno sempre sui 20-21 gradi.