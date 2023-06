Meteo Sicilia, Festa della Repubblica con la pioggia ma nel weekend torna il sole

Meteo Sicilia, si prevede tempo "alternato" durante il fine settimana. Festa del 2 giugno con la pioggia, poi torna il sole.

Sarà un weekend a “corrente alternata” quello che contraddistinguerà il ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica. Secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni, infatti, è attesa una situazione instabile in diverse zone della Sicilia. Vediamo insieme dove pioverà e dove no dal 2 al 4 giugno 2023.

Meteo Sicilia, venerdì 2 giugno

Per la giornata di venerdì 2 giugno, le previsioni meteo parlano di un cielo che sarà segnato dal maltempo in buona parte dell’Isola. In particolare, la situazione peggiore si verificherà nell’area centro-orientale.

Sono attese piogge nelle province di Caltanissetta, Catania ed Enna. Possibilità di precipitazioni anche nel Trapanese, mentre nel resto della Sicilia i cieli si manterranno coperti e le piogge potrebbero essere brevi, accompagnate da successive schiarite. Le temperature saranno ancora alte, con picchi di 27-28 gradi lungo le zone costiere.

Meteo Sicilia, sabato 3 giugno

Progressivo miglioramento, invece, in occasione della giornata di sabato 3 giugno. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi, ma non sono da escludere dei brevi piovaschi nell’Ennese. Leggero rialzo delle temperature, con massime che oscilleranno attorno ai 30 gradi durante le ore centrali della giornata.

Meteo Sicilia, domenica 4 giugno

La giornata di domenica 4 giugno, invece, sarà contraddistinta dal sole su tutte le province isolane. Nessun rischio precipitazioni. Invece, sono attesi nuovi rialzi per quanto concerne le temperature.

Non è da escludere che si possa anche andare oltre il muro dei 30 gradi in alcune località. Si prospetta quindi una domenica letteralmente “estiva”, per buona pace dei vacanzieri e dei siciliani che vorranno trascorrere una giornata in riva al mare o in mezzo alla natura.

Foto di repertorio