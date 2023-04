Meteo, in Sicilia torna l’inverno? Weekend tra pioggia e vento – Le previsioni

Meteo Sicilia, previsioni poco incoraggianti in vista del fine settimana. Ecco dove sono attese le piogge più intense nell'isola.

Brusco cambiamento in Sicilia per quanto riguarda le condizioni meteo. La stabilità di questi giorni garantita dal passaggio dell’Anticiclone africano sembra essere destinata a esaurirsi con l’arrivo di nuove perturbazioni che porteranno piogge e venti intensi in diverse parti della Sicilia. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo per il fine settimana.

Meteo Sicilia, previsioni 15 aprile

Per la giornata di domani, sabato 15 marzo, le previsioni meteo parlano dell’avvicinamento di nubi minacciose che potrebbero riservare brutte sorprese per i siciliani. Sono previste infatti precipitazioni su buona parte del territorio isolano.

I cieli saranno quasi totalmente coperti e le piogge insisteranno in particolare nelle zone centrali, settentrionali e occidentali della Sicilia. Si tratterà di brevi acquazzoni o pioggia debole. Qualche raggio di sole è comunque atteso, nel corso della prima parte della giornata, nelle zone del Catanese, del Siracusano e del Ragusano.

Le temperature subiranno un vistoso calo e non dovrebbero superare i 19-20 gradi attesi lungo le coste. Nelle zone interne della Sicilia i valori massimi non andranno oltre i 13-14 gradi di Caltanissetta ed Enna. Si manifesteranno anche venti moderati, di provenienza sud-occidentale.

Meteo Sicilia, previsioni 16 aprile

Per la giornata di domenica 16 aprile la situazione meteorologica volgerà al peggio. Sulla Sicilia si scateneranno temporali e piogge più intense, in particolare nella fascia occidentale e settentrionale dell’Isola.

Palermo, Messina e Trapani saranno le province dove si registreranno le precipitazioni maggiori, mentre nel resto della Sicilia sono comunque possibili delle schiarite nel corso della giornata. A Catania e Siracusa la pioggia potrebbe essere debole.

Le temperature oscilleranno ancora sui 19-20 gradi lungo le coste della Sicilia orientale, mentre nel resto dell’Isola è atteso un ulteriore calo termico e non si andrà oltre i 15-16 gradi. Ancora venti moderati, di provenienza sud-occidentale.