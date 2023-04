In Sicilia “esplode” l’estate in anticipo, sole cocente e 30 gradi in arrivo: le previsioni meteo

Improvvisa impennata delle temperature in Sicilia, con il sole che continuerà a farla da padrone. Le previsioni per domani.

Archiviate le giornate di Pasqua e Pasquetta, in occasione delle quali il tempo in Sicilia si è mantenuto incerto, con nuvolosità sparsa e qualche sporadico episodio di pioggia, sull’isola è tornata a regnare la stabilità con cieli sereni e temperature in risalita.

A tal proposito, in vista delle prossime ore, le previsioni meteo per la Sicilia sembrano promettere delle sorprese a dir poco “inaspettate”. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, giovedì 13 aprile

Per la giornata di domani, giovedì 13 aprile, sulla Sicilia sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi. In particolare, le nubi potrebbero addensarsi nell’area nelle aree centrali e settentrionali della Sicilia, comunque senza rischio precipitazioni. Sul resto del territorio isolano il sole continuerà a regnare senza particolari interruzioni.

Grande impennata delle temperature

La vera sorpresa, in questo quadro, sarà data dall’impennata improvvisa delle temperature che riusciranno a sfiorare addirittura i 30 gradi su diverse zone. La grande ondata di caldo, sollecitata dal rafforzamento dell’Anticiclone africano che si sta stabilizzando sul Mediterraneo, farà segnare 27-28 gradi nelle province di Catania e Siracusa, le aree territoriali più roventi della Sicilia.

Caldo e temperature in crescita anche nel resto della regione, con punte di 24-25 gradi. Anche nelle zone interne il clima sarà decisamente primaverile, con 23 e 22 gradi attesi nelle province di Caltanissetta ed Enna.

Persino i valori minimi si manterranno gradevoli. Nel corso delle ore notturne, infatti, la colonnina di mercurio si manterrà attorno ai 10 gradi nella Sicilia centrale, mentre lungo le coste si toccheranno anche i 14-15 gradi.

Settimana stabile, pioggia nel weekend

La situazione di stabilità si manterrà tale per tutta la settimana in corso, nonostante qualche nuvola di troppo che si addenserà nella giornata di sabato 15 aprile sui settori centrali. In queste zone non sono escluse piogge.

Le precipitazioni più intense si verificheranno, invece, domenica 16 aprile. Sono attesi temporali specialmente nelle zone settentrionali e occidentali della Sicilia, mentre sul resto dell’isola potrebbero manifestarsi delle perturbazioni meno intense.