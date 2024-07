Meteo nel weekend: picchi di 38 gradi al Sud

Le temperature in Italia sono destinate a salire ed entro domenica 7 luglio si raggiungeranno 33-35 gradi al Centro.

Le temperature in Italia sono destinate a salire ed entro domenica 7 luglio si raggiungeranno 33-35 gradi al Centro e i 35-38 gradi al Sud e sulle Isole. Al Nord si prevede una perturbazione lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone. Instabilità sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Temporali sparsi pure sulla pianura piemontese. In queste zone temperature più contenute. Dunque si attende un weekend di caldo anche in Sicilia. La prossima settimana anticiclone Nordafricano che intensificherà l’ondata di caldo.