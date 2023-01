Teams down, problemi con l’app di Microsoft: cosa sta succedendo

Secondo Microsoft il problema alla base dell’interruzione dei servizi di Teams, Outlook e OneDrive dovrebbe essere risolto. Nelle prossime ore i software torneranno a lavorare su tutti i dispositivi.

Se avete problemi con le app di Microsoft, come Teams e Outlook, non siete i soli. Nelle ultime ore diversi utenti in tutto il mondo hanno avuto problemi con alcuni servizi in cloud forniti da Microsoft.

Per diverso tempo i problemi hanno riguardato l’accesso ai servizi:

Microsoft Teams;

Exchange Online;

Outlook;

SharePoint Online;

OneDrive for Business;

Microsoft Graph.

Gli utenti microsoft non sono i soli a dover affrontare i down dei servizi online. Da alcuni giorni ormai è inaccessibile il servizio mail di Libero e Virgilio, come abbiamo raccontato in un articolo del Quotidiano di Sicilia.

Quando è cominciato il Teams down

Le segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo, anche se in Italia sono state limitate. Secondo il portale Downdetector.it sono cominciate poco dopo le ore 7 della mattina di oggi, 25 gennaio, e sono arrivate a un picco appena sotto le 200 segnalazioni.

Questo dato non compete con i casi in cui i servizi usati da milioni di persone vanno effettivamente in down. Per Libero Mail e Virgilio Mail, in down da almeno tre giorni, le segnalazioni sono state diverse migliaia.

Quando riprenderanno i servizi di Microsoft 365

L’account Twitter Microsoft 365 Status ha continuato a fornire aggiornamenti nelle ultime ore sullo stato del servizio.

Dopo aver confermato il problema, Microsoft ha annunciato alle ore 15.30 di aver risolto l’errore che impediva di connettersi ai suoi servizi: “Abbiamo confermato – spiega Microsoft – che i servizi interessati si sono ripresi e rimangono stabili. Stiamo esaminando un potenziale impatto sul servizio Exchange Online. Inoltre, gli aggiornamenti sull’indagine di Exchange saranno disponibili nell’interfaccia di amministrazione”.

In queste ore quindi tutti i servizi offerti da Microsoft 365 dovrebbero tornare a funzionare nei Paesi che sono stati coinvolti.