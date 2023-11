Migranti, all’hotspot di Lampedusa presenti in 256: oggi il trasferimento a Porto Empedocle

Proseguiranno oggi gli spostamenti di migranti dall'isola di Lampedusa. Ieri, intanto, maxi sbarco con oltre 400 persone.

Sono 256 i migranti – tra cui 30 minori non accompagnati – attualmente presenti al centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola a Lampedusa, in attesa di essere trasferiti altrove.

Nel corso della giornata, infatti, gli ospiti verranno fatti accomodare a bordo di un traghetto di linea che li condurrà a Porto Empedocle con l’intento di far nuovamente respirare l’hotspot che in questi giorni si è nuovamente riempito in concomitanza con i nuovi arrivi.

Migranti, ieri arrivati in 426

Proprio nelle scorse ore, intanto, a Lampedusa è giunto un peschereccio lungo 25 metri e con a bordo 426 persone, tra cui 15 donne e 11 minori. L’imbarcazione è stata intercettata e scortata da due motovedette della Guardia Costiera fino all’arrivo sull’isola siciliana.

Secondo quanto raccontato dai migranti ai soccorritori, i disperati sarebbero originari di Siria, Egitto, Bangladesh, Pakistan, Marocco, Palestina, Etiopia, Iraq, India. Gli stessi avrebbero dichiarato di essere salpati da Abu Kammash, in Libia, nella sera di lunedì 30 ottobre.