Migranti, a Lampedusa sbarchi frenati dal maltempo. Oggi nuovi trasferimenti

Breve tregua per quanto concerne gli sbarchi di migranti sull'isola siciliana. In giornata si svuoterà l'hotspot.

Il maltempo di queste ore in Sicilia ha concesso una breve tregua per quanto concerne gli sbarchi di migranti in Sicilia.

Nella giornata di lunedì 30 ottobre, infatti, sull’isola di Lampedusa si è registrato soltanto uno sbarco di persone che erano partite in precedenza dalle coste nordafricane. I migranti sarebbero salpati dalla località di Zuara, in Libia per poi essere tratti in salvo dalla nave Ong Trotamar III.

Previsti nuovi trasferimenti

Nel frattempo è in programma per la giornata odierna un nuovo trasferimento di migranti dall’hotspot di contrada Imbriacola, dove attualmente sono ospitati 626 migranti, tra cui numerosi minori non accompagnati.

La Prefettura di Agrigento, di concerto con il Viminale, ha disposto l’imbarco di 152 persone sul traghetto di linea che in serata arriverà a Porto Empedocle. Nelle prossime ore sono previsti altri trasferimenti attraverso volo e traghetto.