Migranti, portata a Lampedusa donna che ha partorito a bordo

La donna era su un barcone che rischiava di capovolgersi in mezzo al Mediterraneo con altre 90 persone. Il piccolo sta bene

E’ stata portata a Lampedusa Fatima, la mamma che ieri ha partorito a bordo della Geo Barents. Alì venuto alla luce intorno alle 11.31 e, nonostante il lieto evento, le condizioni della madre, una delle persone soccorse in mare nei giorni scorsi, sono apparse subito critiche ed è stato richiesto l’intervento di cure mediche specialistiche immediate. Il piccolo, che pesa tre chili e mezzo, sta bene.

Medici senza frontiere: “Una buona notizia”

“Una buona notizia dalla Geo Barents. Fatima, la donna che ha partorito a bordo, è stata appena portata a Lampedusa con i suoi 4 figli. Ci auguriamo che ricevano adeguata assistenza e protezione”. Lo scrive su twitter Medici Senza Frontiere, annunciando il trasferimento di Fatima e dei suoi quattro figli sulla maggiore delle isole Pelagie.

Barcone con 90 migranti in mezzo al Mediterraneo

La mamma era su un barcone che rischiava di capovolgersi in mezzo al Mediterraneo con altre 90 persone e forse sarebbe finita in fondo al mare come tanti altri disperati, se la Geo Barents non l’avesse salvata insieme a tutti gli altri.

Oltre 500 migranti sulle navi delle Ong

Sulle navi delle Ong ci sono oltre 500 migranti che attendono un porto sicuro. 255 sono sulla Geo Barents, mentre altri 261 sono sulla Humanity 1 e 33 sulla Louise Michel.