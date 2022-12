Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: a rischio la tenuta dell’hotspot

Almeno dieci barconi approdati ieri nell'isola favoriti dalle buone condizioni meteorologiche. Ormai al collasso il centro di accoglienza di contrada Imbriacola

Ripresi gli sbarchi a Lampedusa. Sono stati 180 i migranti che con cinque diversi barchini sono arrivati nelle ultime ore dopo essere stati soccorsi dalle motovedette di guardia di finanza e capitaneria di porto, al largo dell’isola.

Sul primo c’erano 38 persone, comprese 7 donne e 3 minori originari di Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Senegal, Togo. Sul secondo natante c’erano 19 tunisini, sul terzo erano in 40 (4 donne e 2 minori) bengalesi, senegalesi, gambiani, sul quarto erano in 39 (16 donne e 5 minori) originari di Guinea, Sierra Leone, Costa d’Avorio e sul quinto erano in 44 (15 donne e 4 minori). Dopo essere stati rifocillati e identificati sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola.

Lampedusa, hotspot al collasso

Complessivamente sono stati dieci gli sbarchi ieri a Lampedusa. Ed è allarme sulla tenuta dell’hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze hanno superato quota 1.100 a fronte di una capienza di 350 posti. Con gli ultimi arrivi salgono a 392 i migranti approdati ieri sulla più grande delle Pelagie.