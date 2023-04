Ancora sbarchi a Lampedusa, tunisini e marocchini arrivano alla spiaggia della Guitgia

Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, un gruppo di persone è stato intercettato dalla Guardia di Finanza al loro arrivo.

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. La Guardia di Finanza ha rintracciato un gruppo di 12 persone, di nazionalità marocchina e tunisina, sulla spiaggia della Guitgia.

Tra i presenti vi erano anche 4 donne e 5 minorenni. A quanto pare, i migranti erano saliti a bordo di un’imbarcazione partita alle ore 22 di ieri da Sfax, in Tunisia. Il mezzo per compiere la traversata, al momento, non sarebbe stato ancora ritrovato.

Migranti, hotspot di nuovo pieno

I migranti giunti a Lampedusa sono stati sottoposti inizialmente al triage sanitario, così come prevede la prassi dei contro al momento degli arrivi, e successivamente sono stati trasportati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Al momento, all’interno della struttura di prima accoglienza, sono presenti 745 persone. Una quantità di ospiti ben oltre superiore alla capienza consentita.