Migranti, sindaco Pozzallo “Bene 2,5 milioni per Lampedusa ma ingiustizia per altri”

"Non si può trattare la questione migratoria in modo clientelare, non possono esistere territori di A e di B", aggiunge il primo cittadino

“L’approvazione di un emendamento della Lega nel Milleproroghe, che assegna a Lampedusa 2.500.000 euro per affrontare il problema migratorio è un atto dovuto nei confronti di quell’isola, ma è una ingiustizia, oltre che un’autentica vergogna, perché vengono dimenticate realtà come Pozzallo che assolvono compiti altrettanto gravosi nell’affrontare il medesimo fenomeno”. Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.

