Bimbo di 5 anni solo in casa si sporge dalla finestra: “sono Spiderman”

Una volante della polizia è stata fermata da un passante. Gli agenti sono saliti e hanno sfondato la porta per mettere in salvo il piccolo, che era solo in casa. La madre denunciata

Poteva finire in tragedia a Milano. Un bambino di 5 anni, rimasto solo in casa, è stato salvato grazie all’intervento di una volante e la madre del piccolo è stata denunciata per abbandono di minore. La storia a lieto fine è accaduta nella zona di via Padova, dove il bimbo è stato notato da un passante, che ha fermato una pattuglia dando l’allarme.

“Sono Spiderman” e si sporge dalla finestra

Imitava il suo supereroe Il bambino aveva insomma deciso di imitare il suo supereroe preferito: aveva portato un comodino sotto la finestra della sua cameretta e si era affacciato, facendo finta di essere Spiderman.

L’intervento in extremis della Polizia che salva il bambino

Porta sfondata Erano le 17 di martedì pomeriggio quando gli agenti sono saliti al piano dell’appartamento, in uno stabile di ringhiera, e hanno suonato all’ingresso, una porta a vetri, cercando di trattenere il bambino. Ma quando lo hanno visto sparire hanno temuto che tornasse alla finestra e così, temendo il peggio, hanno sfondato la porta e lo hanno messo al sicuro.

La madre aveva lasciato da solo il bambino in casa, denunciata

La madre denunciata Quando sono entrati in casa, il bambino aveva tra le mani un pupazzo di Spiderman e stava guardando alla tv una puntata del supereroe della Marvel. La madre, una peruviana di 45 anni, è ritornata solo alle 18:30 e si è giustificato dicendo di essere uscita per portare la figlia in piscina. In quel momento, ha detto agli agenti, il bambino stava dormendo tranquillo. La donna è stata quindi denunciata per abbandono di minore.