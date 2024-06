Milano, 70enne in bici travolto e ucciso da una betoniera

Per una maggiore chiarezza sul caso, potrebbe rivelarsi decisiva la revisione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Tragedia a Rho (Milano), luogo in cui un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato travolto da una betoniera. In sella alla sua bicicletta, l’uomo è stato travolto dal mezzo pesante guidato da un 42enne ed è morto sul colpo.

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 arrivati sul posto. La dinamica dell’incidente mortale è ancora da chiarire e il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in ospedale in stato di shock.

Milano, 70enne travolto da una betoniera

Alla periferia di Milano (Rho), un uomo di 70 anni è stato travolto e ucciso da una betoniera. Guidata da un 42enne (adesso sotto shock e in ospedale per tutti gli accertamenti di rito), sono in corso di verifica le dinamiche dell’incidente. Al momento, infatti, non è ancora certa la direzione in cui stava andando la vittima, così come neanche l’esatta manovra del conducente della betoniera. Per una maggiore chiarezza sul caso, potrebbe rivelarsi decisiva la revisione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.