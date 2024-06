Ruba in Chiesa durante la messa, le telecamere lo incastrano: 46enne arrestato a Caltagirone

I carabinieri, pochi minuti dopo il furto, sono riusciti a risalire all'uomo che stava rientrando presso la sua abitazione

Un uomo di 46 anni, durante la celebrazione della messa, ne ha approfittato per rubare indisturbato tra i banchi della Chiesa. E’ accaduto nella parrocchia del centro cittadino di Caltagirone e l’uomo è stato arrestato nella quasi flagranza del reato dai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia per furto aggravato. L’uomo, durante il sacro rito, si è lentamente avvicinato alla panca occupata da una donna di 68 anni, e velocemente ha agganciato la borsa poggiata accanto a lei, fuggendo verso la porta di uscita. La signora non si è immediatamente resa conto di quanto fosse accaduto ma, nel momento in cui ha preso il portamonete per il rito dell’offertorio, ha notato che sulla panca non c’era più traccia della sua borsa. Accortasi del furto, la vittima ha avvertito subito i carabinieri e il sacerdote.

Incastrato dalle telecamere di sorveglianza

Sono state visionate così le immagini del sistema di videosorveglianza all’interno della chiesa che, hanno ripreso il momento del furto. La disamina di quei fotogrammi da parte dei carabinieri, ha consentito di riconoscere il responsabile del gesto, con precedenti per la stessa tipologia di reato. I carabinieri pertanto, dopo soli venti minuti, hanno bloccato l’uomo che stava rientrando presso la sua abitazione, ancora con gli stessi abiti ripresi nel filmato.

Refurtiva restituita alla vittima

Durante il percorso della gazzella per condurre l’autore del furto in caserma, il 46enne ha deciso di indicare il luogo dove si era disfatto della refurtiva, che è stata ritrovata dietro la recinzione di una proprietà privata del centro cittadino. Pertanto, la vittima 68enne è rientrata in possesso della propria borsa, riconsegnatale dai carabinieri, contenente ancora i documenti d’identità, il telefono cellulare e i propri effetti personali ma priva della somma di 30 euro.

