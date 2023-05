Milano, uomo ucciso dal fungo killer: cos’è la candida auris

La vittima avrebbe contratto il virus in Grecia: era stato ricoverato qualche giorno fa in ospedale a causa di un ictus

Un uomo, a Milano, contagiato dalla Candida auris – il cosiddetto “fungo killer” – ha perso la vita nelle scorse ore. L’uomo era stato infettato mentre si trovava in Grecia. Il ricovero era scattato alcuni giorni dopo all’ospedale Sacco per un ictus. Gli esami di laboratorio a cui era sottoposto avevano evidenziato diverse positività, tra cui quella al fungo. Essendo appena rientrato dalla Grecia, non sarebbe un caso autoctono ma importato.

Cos’è la candida auris

La Candida auris è un fungo isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone dall’orecchio (in latino “auris”) di una donna e si è poi diffuso in diversi Paesi del mondo. In Italia, il primo caso di infezione invasiva è stato identificato nel 2019 seguito da un focolaio nelle Regioni settentrionali nel biennio 2020-2021″, si legge sul sito Epicentro dell’Istituto superiore di sanità (Iss). “Dal 2019 sono stati descritti e/o notificati sia casi importati che casi autoctoni per un totale di circa 300 casi in un focolaio epidemico che ha coinvolto principalmente Liguria ed Emilia Romagna”.

Le infezioni da Candida auris sono tipicamente accompagnate da bruciore, difficoltà a deglutire, dolori muscolari, febbre e affaticamento. Occorre segnalare che la cute e altri siti corporei possono essere colonizzati anche in assenza di segni e sintomi. Il fungo può trasmettersi attraverso il contatto con superfici e/o dispositivi medici contaminati o il contatto tra persone colonizzate o infette.