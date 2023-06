Milionario finlandese viola limite di velocità di 32 km/h: scatta maxi multa da 121 mila euro

Un imprenditore finlandese dopo aver violato il codice della strada si è ritrovato a dover pagare una maxi multa

Non è il record europeo, visto che nel 2010 uno svedese, sorpreso a 290 Km/h a bordo della sua Mercedes SLS Amg in Svizzera, era stato condannato a pagare oltre 1 milione di euro mentre, sempre nello stesso anno, un cittadino della Confederazione Elvetica se l’era cavata con soli 290 mila euro. Certo è che l’uomo d’affari finlandese autore di quest’eccesso di velocità ha ricevuto una multa a dir poco salatissima, 121 mila euro, per un’infrazione che in Italia provocherebbe la perdita di 3 punti della patente e il pagamento di un importo che va da 168 a 674 euro.

In Finlandia però, oltre alla “gravità” dell’infrazione, ovvero di quanto si è superato il limite e la zona dove è stata effettuata la trasgressione, si applica una percentuale che è basata sul reddito del colpevole dell’infrazione. Anders Wiklöf, 76 anni, Wiklöf, presidente e fondatore di una holding da 350 milioni di euro l’anno, ha dichiarato a Nya Åland, il principale quotidiano delle isole Åland, una regione autonoma finlandese nel Mar Baltico: «Sono davvero dispiaciuto per l’accaduto, avevo appena iniziato a rallentare, ma non abbastanza in fretta. È così che va». La pacata rassegnazione con la quale ha commentato la disavventura potrebbe essere dovuta alla consapevolezza che il codice della strada finlandese non lascia scampo ai trasgressori e, nel suo caso, l’impatto di tale cifra, pur se notevole, dovrebbe essere mitigato dal suo essere un multimilionario