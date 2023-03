Minaccia di lanciarsi dal tetto di uno stabile: soccorso da polizia e 118

L'episodio è accaduto ieri a Caltanissetta. Decisivo l'intervento delle forze dell'ordine...

Un uomo di 72 anni, ieri sera, in viale Regione a Caltanissetta, per poco non è riuscito nell’intento di porre fine alla sua vita. E’ stato soltanto grazie al pronto intervento dei poliziotti, allertati e giunti sul posto insieme al 118, che l’aspirante suicida è stato indotto a più miti consigli. Sceso dal tetto di uno stabile, ancora scosso, è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia del capoluogo nisseno.