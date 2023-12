Paura nel Trapanese, anziano appicca incendio con bombole in casa: salvato da vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato determinante per evitare la peggiore delle ipotesi. Da comprendere le motivazioni.

Avrebbe potuto causare gravi conseguenze l’atto che stava per compiere un anziano di Salemi (Trapani) che, per motivi ancora da comprendere, aveva posizionato diverse bombole nella propria abitazione per farle poi esplodere.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe dato fuoco attorno alle bombole che erano state posizionate al piano terra.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’intervento dei vigili del fuoco

A quanto pare, alla luce del gesto vi sarebbe stata la volontà dell’uomo di farla finita. Fortunatamente, sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del Distaccamento di Castelvetrano, i quali sono intervenuti appena in tempo per evitare la deflagrazione.

A causa dell’enorme numero di bombole presenti, i danni causati dall’eventuale esplosione avrebbero potuto toccare anche le aree circostanti alla casa. Non sono ancora note le motivazioni che avrebbero portato l’anziano a progettare l’insano gesto.