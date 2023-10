Incidente in via Salemi, schianto auto-moto: centauro in codice rosso

Avrebbe rimediato diversi traumi il motociclista rimasto coinvolto nell'incidente di ieri in via Salemi a Marsala.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 ottobre, lungo via Salemi a Marsala, in provincia di Trapani. A rimanere coinvolti nel sinistro sono state una moto di grossa cilindrata e una Volkswagen Golf.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad avere la peggio nel sinistro sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, il quale sarebbe finito violentemente a terra a seguito dell’impatto.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato e a trasportarlo all’ospedale “Paolo Borsellino”. L’uomo avrebbe riportato diversi traumi ma, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.

Nell’area interessata dall’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica. Il traffico in via Salemi è rimasto bloccato per diversi minuti.