Minaccia di lanciare la figlia di un anno dalla finestra, arrestato

Attimi di terrore quando il padre, impaurito dall'intervento della polizia ha minacciato di gettare giù la piccola.

Grande paura a Broni, in provincia di Pavia, dove un 40enne rumeno sotto l’effetto di alcolici per poco non commetteva il più atroce dei delitti, ovvero quello nei confronti della piccola figlioletta. L’infante, di un anno, è stata tenuta a più riprese sospesa dal padre dalla finestra, minaccioso di gettarla giù. Ad allertare il 112 è stato un vicino di casa allarmato dalle urla provenienti dall’abitazione accanto. Giunti sul posto, gli agenti, appurata la fuga della compagna e delle figlie (di 12 e 14 anni) dell’uomo, impaurite dal suo comportamento reso anomalo dall’alcol, hanno fatto irruzione nell’appartamento al terzo piano.

Serena nonostante il trambusto

E’ a quel punto che il rumeno, impaurito, ha nuovamente minacciato di lasciare cadere nel vuoto il fagotto rosso in cui era avvolta la piccola. E’ stato grazie all’utilizzo del teaser che gli agenti sono riusciti a fermarlo recuperando l’infante. La bimba, nonostante il gran trambusto (il padre, una volta a terra ha urlato e scalciato con violenza all’indirizzo dei poliziotti) appariva in volto serena. I familiari sono stato trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Pavia per accertamenti, mentre per l’arrestato si sono aperte le porte della casa circondariale Pavia.