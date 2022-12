Mineo, fugge con la droga in tasca: arrestato pregiudicato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia hanno arrestato in flagranza per tenuta ai fini di spaccio di stupefacenti un 36enne.

Fugge dai militari mentre un uomo che detiene droga. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia hanno arrestato in flagranza per tenuta ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato 36enne di Grammichele. Le Forze dell’Ordine stavano eseguendo dei controlli antidroga nel territorio del

Comune di Mineo e hanno notato il comportamento di un motociclista, alla guida di una Honda Phantom lungo la Statale 385, che alla vista della pattuglia ha accelerato bruscamente tentando di scappare. L’equipaggio della “Gazzella”, nonostante la velocità del mezzo a due ruote, è riuscito a fermare il centauro e a perquisirlo. Nella tasca del giubbotto dell’uomo è stato trovato un involucro in cellophane termosaldato contenente 5 grammi di cocaina. Il 36enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente di guida e il sequestro della motocicletta