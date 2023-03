Minicar si ribalta lungo la statale 115, giovane in ospedale

A soccorrere il giovane originario di Porto Empedocle è stato un operatore del Gise 118 libero del servizio

Fortuna per lui che, ad assistere al ribaltamento del piccolo mezzo c’era un operatore del Gise 118. Una presenza importante per il giovane empedoclino, sbalzato fuori dall’abitacolo della sua minicar lungo la strada statale 115, all’altezza del bivio per Cattolica Eraclea. Il tempestivo intervento del sanitario, volto a rianimare il ragazzo, ha evitato temporaneamente il peggio. In seguito, è stata l’ambulanza a trasportarlo presso il presidio ospedaliero del “Fratelli Parlapiano” di Ribera, dove il malcapitato versa attualmente in gravi condizioni.