Misterbianco, incendio in un capannone: l’intervento

I pompieri stanno intervenendo per lo spegnimento di un vasto incendio in un capannone commerciale a Misterbianco.

I pompieri del Comando Provinciale di Catania stanno intervenendo, dalle prime ore del mattino, per lo spegnimento di un vasto incendio in un capannone commerciale a Misterbianco in via Zenia, 3. La struttura conteneva varie tipologie merceologiche. Le cause del rogo sono in corso di accertamento pure col supporto del personale del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco intervenuto da Palermo. Le fiamme, fortemente alimentate dalle temperature elevate, hanno tenuto impegnato tutti il personale intervenuto.

Le figure in loco

Inviate squadre dalla Sede Centrale del Comando e dai Distaccamenti provinciali. Sul posto anche il funzionario in servizio di guardia. I Vigili del Fuoco stanno ancora provvedendo allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei luoghi. Il tetto del capannone è parzialmente crollato e si sta operando dall’esterno e dall’alto con le autoscale. Presenti pure i militari dell’Arma dei Carabinieri e il personale dell’ENEL. Previsto l’intervento di tecnici dell’ARPA Sicilia per il monitoraggio della qualità dell’aria.