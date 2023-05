Misterbianco, procedono i lavori: prende forma la prima oasi canina

In dirittura d'arrivo i lavori per la costituzione del primo spazio riservato appositamente agli amici a quattro zampe

Proseguono i lavori a Misterbianco per la nascita della prima Oasi canina nella provincia etnea.

A fare il punto sullo stato dell’arte riguardo agli interventi è stato proprio il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, attraverso un post sulla propria pagina Instagram, corredato da diverse foto.

Corsaro: “Oasi canina testimonia nostra attenzione alla legalità”

“Proficuo sopralluogo stamane – ha scritto il primo cittadino – la prima Oasi canina della nostra città prende forma. Vi presentiamo oggi questo progetto in dirittura d’arrivo, un segnale molto atteso per la dignità dei nostri amici a quattro zampe, utile per il contrasto alla piaga del randagismo. Ma la futura Oasi dice tanto anche sull’attenzione alla legalità su cui il Comune di Misterbianco sta investendo con decisione. Questa nuova area, infatti, nasce su uno dei terreni confiscati alla mafia che, da molti anni, attendevano di essere posti al servizio della collettività. Accudiremo i cuccioli bisognosi di assistenza, dunque, recuperando, un bene che è patrimonio di tutti. Rispetto per gli animali, nuovi servizi ed efficienza per la città. Vi terremo aggiornati”.