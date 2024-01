Trovato morto in un canale 14enne che aveva fatto perdere le proprie tracce

Non si esclude la pista del suicidio

Sono terminate nel peggiore dei modi possibili le ricerche del ragazzo di 14 anni scomparso da ore nella provincia di Modena. Il corpo senza vita dell’adolescente è stato rinvenuto non lontano da casa, precisamente in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nei pressi del parco di Villa Sorra. Riguardo le cause del decesso sono in corso gli accertamenti, con i rilievi scientifici che si spera possano chiarire meglio quanto accaduto. Tra le piste battute non si esclude quella del suicidio.

La ricerca e il tragico epilogo

Diverse le squadre operative attivate per rintracciare il ragazzo. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno setacciato anche di notte diverse aree tra Modena e Castelfranco. E’ in particolare da stamane che, con l’ausilio di elicotteri e droni in uso ai Vigili del fuoco, sono state attivate le ricerche specifiche per le persone scomparse anche tramite l’unità cinofila. A metà mattina, purtroppo, la tragica notizia del rinvenimento del corpo del giovane.