Giovane siciliano scomparso in Germania, si cerca Federico Lo Savio

Numerosi gli appelli sui social per ritrovare il giovane del Palermitano: "Ti vogliamo bene, ti prego fatti sentire se stai bene".

È scomparso Federico Lo Savio, un ragazzo di 20 anni residente ad Alia, provincia di Palermo: si trovava in Germania per le vacanze.

Dallo scorso martedì non si avrebbero più notizie di lui. Numerosi gli appelli sui social.

Scomparso Federico Lo Savio, cosa si sa

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane del Palermitano avrebbe preso un aereo con destinazione Linate – Milano dall’aeroporto di Francoforte, ma non è certo. In Germania il ragazzo stava trascorrendo delle vacanze con amici.

“Federico, stai tranquillo, ti vogliamo bene. Fatti almeno sentire se stai bene”, si legge in uno dei tanti messaggi sui social seguiti alla scomparsa del ragazzo.

L’appello del Comune

A condividere un appello è anche il Comune di Alia, dove il 20enne è residente. Sulle pagine istituzionali dell’ente si legge: “Dalla mattina del 2 gennaio 2024, non si hanno più notizie di un nostro concittadino, Federico Lo Savio, di anni 20, recatosi in Germania per una vacanza. È stato visto l’ultima volta presso l’aeroporto di Francoforte. Preghiamo chiunque avesse notizie di rivolgersi alle forze dell’ordine“.

Fonte foto: Facebook – Comune di Alia