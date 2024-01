Modica, si sblocca progetto di democrazia partecipata

Verrà realizzato il cortile dei salesiani nella parte alta della città. Il consigliere Ruffino: “A breve la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori”. Don Terrana: “Un luogo importante per la crescita dei ragazzi”

Modica – Il cortile dei salesiani a Modica alta si farà. Dopo più di un anno e mezzo dalla vittoria del bando “Democrazia Partecipata 2022” arriva la conferma da parte dell’Amministrazione comunale con la delibera 203 del 29 dicembre scorso. Un progetto che rischiava di essere dimenticato, ma che grazie alla tenacia di tanti vede finalmente la piena realizzazione.

Nel mese di febbraio 2022 diversi cittadini hanno espresso il proprio parere, dei sei interventi in gara, solo quattro hanno ricevuto delle preferenze. L’iniziativa con più preferenze era quella riguardante il cortile dei Salesiani, un autentico plebiscito con 970 voti su 1004 preferenze espresse. Il progetto doveva essere realizzato durante il periodo di commissariamento, ma la dott.ssa Ficano non ha mai messo mano al fascicolo. Fino a giugno 2023. Stavolta a sedere sulla poltrona c’è Maria Monisteri, la quale tra le prime delibere della sua giunta affronta, proprio, il tema della democrazia partecipata. Il 27 giugno 2023 si riunisce la giunta che riprende in mano il dossier “democrazia partecipata 2022”. L’obiettivo è quello di individuare una proposta, tra quelle meritevoli del 2022, da poter realizzare per il 2023.

La giunta sceglie di premiare la seconda proposta in tema di politiche giovanili: la pista di skateboard da realizzare in via Sulsenti. L’opera in questione realizza un importante intervento a favore di una vasta fascia della popolazione giovanile dell’Ente. Il 29 dicembre 2023 però, con la deliberazione della giunta n.203 l’Ente modifica e conferma quanto deciso a giugno, dando così una nuova determinazione, la pista di skateboard si farà, ma prima si realizzerà il cortile dei salesiani a Modica Alta.

Un iter non facile, causato senza dubbio dal problema del commissariamento. Il QdS ha sentito Alessio Ruffino, consigliere comunale, che si è impegnato molto affinché questo progetto non finisse nel dimenticatoio. “Subito dopo le elezioni amministrative – sottolinea Alessio Ruffino – si è ripreso in mano il progetto, ci sono state diverse interlocuzioni e sopralluoghi per riuscire a fare tutto entro il 2023. C’è stato un piccolo rallentamento nei lavori progettuali perché si è dovuto rifare il computo metrico, in quanto il progetto iniziale prevedeva un impegno di spesa oneroso. In sinergia con i Salesiani e l’Amministrazione si è pensato di rivedere il progetto così da realizzare un ripristino dignitoso e significativo del cortile”.

Il progetto prevede una prima tranche di finanziamento, con i fondi della democrazia partecipata 2022, di 31.900 euro circa. Il rimanente sarà coperto con i fondi del bilancio comunale. “Il progetto è completo e pronto a partire. A breve uscirà la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori. È stata una partita dura, ma il cortile merita di essere realizzata perché i cittadini lo hanno scelto” conclude il consigliere Ruffino.

Estremamente soddisfatti anche i Salesiani di Modica Alta, non tanto per i lavori in sé, quanto per la riqualificazione del cortile, il quale per loro il luogo educativo per eccellenza. Don Paolo Terrana commenta: “Tanti i ragazzi che sono passati da qui, solo per fare un esempio Nino Baglieri ha frequentato la scuola dei salesiani da esterno e trascorreva le sue giornate in oratorio. Il cortile era il luogo di incontro e di ritrovo. Il cortile ha avuto un ruolo importante per la crescita dei ragazzi della zona e non solo ed è stato sempre il cuore di Modica Alta”.