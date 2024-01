Finanziaria, emendamento 5 stelle batte governo e salva norma su democrazia partecipata

La deputata Martina Ardizzone: "Finanziati grazie ad essa numerosi servizi ed attività di pubblico interesse”

Salva la norma sulla democrazia partecipata. Un emendamento del M5S a firma della deputata Martina Ardizzone all’articolo 2 della finanziaria ha bocciato la norma governativa che prevedeva lo stop alle sanzioni per i Comuni che non destinano il 2 per cento dei trasferimenti regionali a progetti di democrazia partecipata. “Cancellare la sanzione – commenta il capogruppo M5S Antonio De Luca – equivaleva praticamente ad abolire la norma, che senza sanzione avrebbe rischiato di rimanere inattuata facendoci fare una pericolosa marcia indietro sui temi di partecipazione democratica attiva”.

Aiutare i sindaci

“Anziché azzoppare, la legge togliendo la sanzione – dice Martina Ardizzone – il governo deve cercare di aiutare i sindaci mettendoli nelle condizioni di applicare la legge in modo agevole. La legge approvata nel 2014, g razie al Movimento 5 stelle, può dare grandi risultati, come del resto già avvenuto diverse volte in passato. Finanziati grazie ad essa infatti, in Sicilia, numerosi servizi ed attività di pubblico interesse”