Molla fendente alla gola a tassista dopo lite nel traffico: arrestato 30enne

L'uomo è accusato di tentato omicidio aggravato

La classica lite per questioni di viabilità, lo scorso 14 febbraio, a Napoli, per poco non finiva in tragedia. Oggi, a distanza di quattro mesi esatti, la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di A.S., classe ’93 di Napoli, accusato di tentato omicidio aggravato.

La dinamica

Secondo la ricostruzionde della vicenda, nella centralissima via Santa Lucia, nei pressi del lungomare di del capoluogo campano, a seguito di una lite per questioni di viabilità, il 30enne avrebbe estratto un coltello sferrando diversi fendenti ai danni di un taxista di anni 44 ferendolo alla gola.