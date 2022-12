Argentina Campione del Mondo, Catania esulta: L’ex Papu Gomez trionfa insieme a Messi

L'ex Catania Alejandro Dario Gomez è Campione del Mondo con l'Argentina. Per lui due apparizioni in campo nel torneo che si è giocato in Qatar.

C’è anche un po’ di Catania nella vittoria dell’Argentina ai Mondiali di Qatar 2022.

L’ex fantasista rossazzurro Alejandro Dario Gomez, noto come il “Papu”, è stato infatti tra i componenti della Nazionale albiceleste che stasera ha alzato al cielo di Doha la Coppa del Mondo, il traguardo più alto da raggiungere per ogni calciatore.

L’argentino, 34enne di Buenos Aires e oggi tesserato per il Siviglia, in Spagna, è sceso in campo nel corso della manifestazione in due occasioni.

La prima nella gara d’esordio dell’Argentina che è valsa la sconfitta con l’Arabia Saudita e la seconda nell’ottavo di finale contro l’Australia.

Nel corso della gara con la Francia il Papu è rimasto in panchina, ma ha comunque dato il suo contributo incoraggiando i compagni che hanno calcato il terreno di gioco del Lusail Stadium.

Fonte foto: Instagram – Alejandro Dario Gomez