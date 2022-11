Mondiali Qatar, i convocati della Croazia: nell’elenco 4 “italiani”

Il ct Zlatko Dalic ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori convocati per i Mondiali in programma dal 20 novembre al 18 dicembre

Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori convocati per i prosssimi Mondiali, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Tra i selezionati ci sono quattro calciatori provenienti dalla Serie A: il difensore Martin Erlic del Sassuolo e i centrocampisti Marcelo Brozovic dell’Inter, Mario Pasalic dell’Atalanta e Nikola Vlasic del Torino. Esclusione, invece, per il difensore del Lecce Marin Pongracic, inizialmente inserito nella lista dei pre-convocati.

I calciatori della Croazia convocati per il Mondiale

Questo l’elenco ufficiale. Portieri: Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivica Ivusic (Osijek), Ivo Grbic (Atletico Madrid). Difensori: Domagoj Vida (AEK Atene), Dejan Lovren (Zenit San Pietroburgo), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (Lipsia), Borna Sosa (Stoccarda), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagabria). Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Eintracht), Luka Sucic (Salisburgo). Attaccanti: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria), Mislav Orsic (Dinamo Zagabria), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk).