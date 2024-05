Monreale, notte di paura: auto distrutta dalle fiamme, si indaga per l’origine dolosa

Al momento, dopo la grande paura per i residenti, sono scattate le indagini per tentare di ricostruire quanto successo

Attimi di tensione a Monreale (Palermo) a causa di un’auto – una Fiat Panda – distrutta dalle fiamme. Come ricostruito, l’incendio è divampato nella notte tra il 16 e il 17 maggio in via Salite delle Croci. Dopo la segnalazione di alcuni residenti, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco e hanno evitato il peggio bonificando l’intera area, messa rapidamente in sicurezza.

Incendio a Monreale, indagini in corso: sospetto incendio doloso

Al momento, dopo la grande paura per i residenti, sono scattate le indagini per tentare di ricostruire quanto successo a Monreale, a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto – una Fiat Panda che era regolarmente parcheggiata in via Salite delle Croci, è di proprietà di una persona anziana. Sulla vicenda non si esclude l’ipotesi di incendio doloso. Indagini in corso per tentare di ricostruire quanto accaduto nella notte nella zona di Monreale.