Palermo, ubriaco travolge scooter in via Notarbartolo: fermato dai carabinieri

Brutto incidente stradale nella notte a Palermo. Un’auto ha travolto uno scooter in via Notarbartolo, ma chi era alla guida non si è fermato a prestare soccorso, proseguendo la sua corsa. La fuga di un cinquantenne palermitano, tuttavia, non è durata a lungo: i carabinieri lo hanno infatti bloccato poco dopo.

L’uomo è risultato positivo all’alcoltest

L’uomo è stato sottoposto all’alcoltest che è risultato superiore ai limiti consentiti: per lui è così scattata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Nel frattempo, sul luogo dell’impatto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente dello scooter, rimasto ferito. In corso anche le indagini per ricostruire le dinamiche dell’ennesimo incidente in città.

