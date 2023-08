Shock in via Notarbartolo, ragazza investita da un tram: trasferita in ospedale

Pericoloso incidente a Palermo: giovane trasferita al Villa Sofia.

Drammatico incidente in via Notarbartolo, all’altezza di piazza Ottavio Ziino, a Palermo: una ragazza, purtroppo, è stata investita da un tram.

L’episodio si è verificato intorno alle 11 di oggi, 3 agosto 2023.

Incidente a Palermo, ragazza investita da tram

Rimane ancora da confermare la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio degli inquirenti, la ragazza non avrebbe sentito arrivare il tram (secondo quanto riportato dai colleghi di PalermoToday, perché stava indossando delle cuffie).

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito la giovane all’ospedale Villa Sofia per gli accertamenti di rito. Sembra che, fortunatamente, le sue condizioni non siano gravi. La linea 2 del tram risulta temporaneamente sospesa e si registrano rallentamenti.

Una scia di sinistri in città

Non si tratta dell’unico incidente registrato nelle scorse ore a Palermo. La polizia municipale, nei suoi ultimi aggiornamenti, segnala dei sinistri anche in viale Regione Siciliana angolo Corso Calatafimi (direzione Trapani) e in viale Margherita Di Savoia angolo viale Ercole. In più, un’auto avrebbe sfondato l’ingresso del supermercato Conad di via Lo Iacono. Ieri, infine, un’auto e una moto si sono scontrate in corso Finocchiaro Aprile, all’altezza dell’incrocio con via Alessio Narbone: un 36enne si trova in prognosi riservata.

Immagine di repertorio