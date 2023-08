Scontro auto-moto in corso Finocchiaro Aprile, 36enne finisce in ospedale

Grave incidente nelle scorse ore in corso Finocchiaro Aprile, un uomo è stato trasferito in ospedale per le ferite riportate.

Ennesimo incidente stradale a Palermo. Il nuovo sinistro si è verificato nella serata di mercoledì 2 agosto in corso Finocchiaro Aprile, all’altezza dell’incrocio con via Alessio Narbone.

Incidente a Palermo, cos’è successo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero rimasti coinvolti un’auto e una moto. Nell’occasione, il conducente del mezzo a due ruote -un uomo di 36 anni – avrebbe avuto riportato delle gravi ferite dopo essere caduto sull’asfalto.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il malcapitato al Policlinico in codice rosso.

Il 36enne si troverebbe attualmente ricoverato nel nosocomio palermitano in prognosi riservata. Sul posto dell’incidente si sono presentati anche gli agenti della Polizia Municipale per provvedere ai rilievi di rito.