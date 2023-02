Monreale, batteri nell’acqua potabile: sindaco ne vieta l’uso

Vietato con una ordinanza, in via precauzionale, l’uso per fini alimentari dell’acqua erogata per la presenza in alcuni campioni di batteri

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha vietato con una ordinanza, in via precauzionale, l’uso per fini alimentari dell’acqua erogata per la presenza in alcuni campioni di batteri coliformi ed escherichia coli.

Il testo dell’ordinanza

“Il sindaco rende noto con ordinanza sindacale n. 7 del 13/02/2023 che a seguito della nota pervenuta dall’ASP con la quale viene segnalata la presenza di Escherichia Coli e Coliformi sulla rete idrica comunale – si legge nell’ordinanza – servita dal serbatoio Croce ed in particolare nel punto di prelievo di via Della Repubblica con provenienza Serbatoio Croce. Pertanto si ritiene opportuno garantire ai fini precauzionali per la tutela della salute e l’incolumità della popolazione servita, inibire l’uso potabile dell’acqua, limitandone l’uso ai soli fini igienico sanitari, alle utenze che si approvvigionano dal serbatoio Croce ed in particolare le seguenti reti nelle zone: Via Venero e traverse; Corso Pietro Novelli da via Garibaldi a serbatoio Croce; Via Della Repubblica e traverse; Zone a valle della via Venero e della via Della Repubblica; Via Aldo Moro e traverse; Via Mulini e traverse; Frazione di Aquino. Via Strada Ferrata fino all’incrocio con via Santa Liberata e traverse”.