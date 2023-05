Monreale, pesce mal conservato e non tracciato: multe e sequestri

Tre attività di ristorazione non sono risultate in regola con la tracciabilità della merce servita ai clienti

Circa 215 chili di prodotti ittici mal conservati sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Palermo durante una serie di controlli a diversi ristoranti nei pressi di Monreale. Le verifiche hanno interessato la tracciabilità del prodotto posto in vendita e il suo stato di conservazione.

Tre attività di ristorazione non sono risultate in regola con la tracciabilità della merce servita ai clienti e ai titolari sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro. I prodotti ittici di provenienza sconosciuta e in buona parte congelati e in precario stato di conservazione, sono stati giudicati dal personale medico veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale non idonei al consumo umano e destinati alla distruzione.