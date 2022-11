Morta Irene Cara, cantante e attrice di “Fame” e “Flashdance”: aveva 63 anni

La morte di Irene Cara è avvenuta il 25 novembre nella casa in Florida, al momento per motivi sconosciuti. Lo ha annunciato l'addetta stampa.

Si è spenta, all’età di 63 anni, Irene Cara, divenuta famosa per brani come “Fame” e “Flashdance… What a Feeling”. Ad annunciarne la morte è stata Judith A. Moose attraverso un messaggio pubblicato su Twitter.

“Questa è la parte peggiore dell’essere addetta stampa. Io e il suo manager siamo stati informati poche ore fa. Sono la sua addetta stampa”, ha scritto sul profilo social rispondendo ad alcune domande dei fan.

La morte di Irene Cara è avvenuta il 25 novembre nella casa in Florida, al momento per motivi sconosciuti. “Stavamo lavorando a una serie di progetti incredibili che avrebbero reso lei e i suoi fan incredibilmente felici. Li finiremo noi”, ha aggiunto Moose.

L’ascesa di Irene Cara

Originaria del Bronx, Irene Cara a soli 3 anni ha partecipato al concorso di Little Miss America arrivando tra le cinque finaliste. A 9 anni arriva il debutto nel mercato discografico con il primo album “Esta es Irene” inciso in spagnolo.

Successivamente arriva a Brodway nel musical “Maggie Flynn”. Successivamente per “Fame” incide altri due brani, “Hot Lunch Jam” e “Out Here on my Own”. Tre anni dopo canta “Flashdance… What a Feeling”, tema portante dell’omonimo film. Nel 1984 riceve l’Oscar per la miglior canzone.

Fonte foto: Facebook – Irene Cara