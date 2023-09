Benito Milione morto in incidente, donati gli organi. Domani i funerali del 34enne

Gli organi di Benito Milione verranno destinati a soggetti bisognosi di trapianto. Nelle prossime ore l'ultimo saluto al giovane.

Sono stati donati gli organi di Benito Milione, il 34enne originario di Santa Margherita Belice morto in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 30 luglio in provincia di Trapani.

I reni, il fegato e il cuore del ragazzo sono stati donati in una struttura ospedaliera di Messina, dove il giovane era stato trasferito, e potranno essere destinati a soggetti in attesa di trapianto.

La morte di Benito Milione

Secondo la ricostruzione dei fatti, Benito Milione sarebbe stato investito tra le località di Selinunte e Partanna, dove il ragazzo si trovava in compagnia di due compaesani.

Di professione cameriere, il giovane è stato soccorso a seguito del tremendo impatto, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi.

I funerali

Benito è rimasto ricoverato per oltre un mese in ospedale, mentre amici e familiari hanno sperato per tutto questo tempo in attesa di un miracolo. Purtroppo, il giovane è spirato gettato nella disperazione i conoscenti.

I funerali di Benito Milione si svolgeranno domani, martedì 12 settembre, nella chiesa Madre di Santa Margherita Belice. In occasione della cerimonia funebre, in città verrà osservato il lutto cittadino.