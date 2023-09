L’incidente e il mese di agonia, è morto il 34enne Benito Milione: “Grande uomo e amico”

Dallo scorso 30 luglio il ragazzo era ricoverato in ospedale per le gravi ferite riportate in seguito a un incidente nel Trapanese. A Santa Margherita di Belìce sarà lutto cittadino.

Dopo oltre un mese di agonia è morto il giovane Benito Milione, 34enne originario di Santa Margherita di Belice coinvolto in un terribile incidente stradale in provincia di Trapani lo scorso 30 luglio.

L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali del giovane. “Appreso che in data odierna, in conseguenza di un grave incidente stradale occorso il 30 luglio scorso, ha perduto la vita a soli 34 anni il giovane concittadino Benito Milione, interpretando la partecipazione, lo sgomento e il cordoglio dell’intera comunità”, il primo cittadino ordina “la proclamazione del lutto cittadino il giorno dei funerali. Si dispone l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale posta all’esterno della sede municipale, per l’intera giornata del funerale, e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali durante il funerale come segno di partecipazione al lutto cittadino nonché il divieto di ogni attività in palese contrasto con il carattere luttuoso della giornata”.

L’incidente e la morte, il ricordo di Benito Milione

Rimane ancora da definire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente si sarebbe verificato lo scorso 30 luglio tra Selinunte e Partanna, dove il giovane si trovava assieme a due compaesani. Purtroppo le condizioni del ragazzo, cameriere in un ristorante di Santa Margherita di Belice, sono apparse da subito gravi. Dopo oltre un mese di ricovero, purtroppo, il 34enne non ce l’ha fatta.

La vittima era molto conosciuta e stimata dalla comunità. Lo dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio sui social. Biagio, per esempio, scrive: “Benito Milione spesso ci incontravamo, ti accostavi con la tua auto alla mia sedia a rotelle e non mi hai mai fatto mancare, in quelle occasioni, il tuo sorriso, il tuo garbo, la tua protezione. Sì quella, perché dai tuoi occhi percepivo che mi guardavi per capire se in quell’istante, potessi io trovarmi in difficoltà, per un qualcosa. Continua a proteggermi assieme a mio padre, ai miei zii e i miei nonni. Grande uomo, amico mio, non ti dimenticherò mai”.

Fonte foto: profilo Facebook