Morte Costanzo, “Uomini e donne” non va in onda: le modifiche ai palinsesti

In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di “Uomini e Donne”, prevista alle 14.45, non è andata in onda. A comunicare la mancata messa in onda del programma di Maria De Filippi, moglie di Costanzo, è l’account twitter di Qui Mediaset.

“Uomini e donne” è il primo tra i programmi della De Filippi che sarebbe dovuto andate in onda, nella cronologia del palinsesto di Canale 5, dopo la notizia della scomparsa di Costanzo. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos, altre modifiche della programmazione verranno comunicate nelle prossime ore. Nel frattempo tutti i programmi di infotainment del gruppo, a partire da ‘Pomeriggio 5’, saranno dedicati alla scomparsa del giornalista.

L’omaggio di Rai Cultura

Per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, Rai Cultura cambia la propria programmazione, proponendo “Maurizio Costanzo, memorie Rai”, un viaggio nella sua lunga carriera televisiva e artistica, in onda – dopo una prima trasmissione stasera alle 21.10 su Rai Storia – sabato 25 febbraio alle 9.30 e 18.30, e domenica 27 alle 6.30 e alle 17.00 sempre su Rai Storia.

Diaco non va in onda, al suo posto l’ultima intervista al giornalista

Pierluigi Diaco oggi non andràa in onda in diretta con il suo ‘Bellama’ su Rai2 in segno di lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Ad annunciarlo, sempre sulla seconda rete, è stato Milo Infante, conduttore di ‘Ore 14’, il programma che precede quello di Diaco. Diaco era molto legato a Costanzo, che fra l’altro avrà celebrato l’unione di civile di Pierluigi con il collega Alessio Orsingher. Al posto di ‘Bellama’, ha spiegato Infante, verrà però riproposta l’ultima intervista che Diaco aveva fatto a Costanzo. “È stato il mio migliore amico. Il mio complice. Il mio alleato. Tutto. Non ho altro da dire. Sono dilaniato. Ho solo voglia di silenzio”. Pierluigi Diaco, concede solo poche parole, via whatsapp, all’Adnkronos che gli chiede un ricordo di Maurizio Costanzo, al quale era molto legato.