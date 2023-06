Morte Nicolas Mazza, stamattina i funerali del 28enne: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Stamattina al Duomo di Messina l'ultimo saluto a Nicolas Mazza, il giovane trovato cadavere nella Smart blu.

Il rombo della moto davanti al sagrato della chiesa, gli applausi di familiari e conoscenti, un lancio di palloncini bianchi e azzurri e l’esplosione dei fuochi d’artificio in cielo.

Si sono svolti stamattina al Duomo di Messina i funerali di Nicolas Mazza, il 28enne ritrovato cadavere all’interno di una Smart blu la sera di domenica 25 giugno in zona Zafferia, frazione della città peloritana.

Morte Nicolas Mazza, gli amici: “Non è un addio”

Numerosi coloro i quali hanno voluto dare un ultimo saluto al giovane, deceduto in circostanze ancora poco chiare. In tanti, tra gli amici, hanno voluto indossare una maglietta bianca che riportava la scritta “Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, rimarrai sempre nei nostri cuori”.

Morte Nicolas Mazza, il punto sulle indagini

Effettuata nelle scorse ore, intanto l’autopsia sul corpo del 28enne. I risultati dell’esame verranno diffusi tra 90 giorni. Al momento, comunque, gli inquirenti sembrerebbero voler escludere ogni ipotesi di aggressione compiuta nei confronti del giovane.

Sono stati compiuti anche gli accertamenti sul cellulare di Nicolas Mazza. In base a quanto emerso dalle indagini, la Smart blu apparterrebbe a un amico del 28enne, il quale l’avrebbe presa in prestito.

Fonte foto: Screenshot video Facebook – Concetto Puglisi