Nicolas Mazza morto a Messina, la Smart prestata da un amico. “Mancherai tantissimo”

Appartiene a Nicolas Mazza, 28 anni, il cadavere ritrovato nella serata di ieri, domenica 25 giugno, all’interno di una Smart di colore blu nella zona di Zafferia, frazione di Messina.

Il giovane era scomparso in circostanze non chiare e i familiari avevano provveduto a denunciarne la scomparsa. Ieri, però, la tragica scoperta da parte di carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione dei residenti della zona.

Nicolas Mazza, Smart prestata da amico

A quanto pare, il corpo del ragazzo si trovava già in decomposizione al momento del ritrovamento. Inoltre, la Smart sarebbe stata data in prestito al 28enne da parte di un amico. I familiari, avvertiti dalle forze dell’ordine, si sono presentati sul posto e hanno riconosciuto il giovane.

Una prima ispezione cadaverica sarebbe stata già effettuata sul corpo di Nicolas Mazza, ma maggiori indicazioni sulla cause del decesso potrebbero giungere dopo l’autopsia.

“Hai lasciato un vuoto”

Si moltiplicano nel frattempo sui social i post e i commenti da parte degli amici di Nicolas Mazza, distrutti dal dolore dopo aver appreso la tragica notizia. “Vita mia, ci hai lasciati e hai lasciato un vuoto. Mi mancherai tantissimo vita mia, anzi come mi chiamavi sempre tu, cicitto”, ha scritto Concetto su Facebook. “R.i.p amico mio fraterno”, è il pensiero di Serena.

“Non siamo fratelli di sangue, non abbiamo condiviso anni di vita insieme, ma sei stato più di un fratellastro, per me sei stato un fratello maggiore, non è un addio… vivrai per sempre nel mio cuore è nei miei ricordi”, scrive Leonardo.

