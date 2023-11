Morte Nino Strano, gli autonomisti: “Stimato e amato per la simpatia e la generosità”

Muore Nino Strano. “Scompare un uomo dalle molteplici esperienze istituzionali, Lo ricordano con affetto gli autonomisti del Mpa”.

“Scompare un uomo dalle molteplici esperienze istituzionali. Stimato ed amato da migliaia di sostenitori che apprezzavano in lui la simpatia e la generosità. Lo ricordano con affetto gli autonomisti del Mpa”.

Così il capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars, on. Giuseppe Castiglione, insieme ai deputati on. Giuseppe Lombardo, on. Giuseppe Carta, l’assessore on. Roberto Di Mauro a commento della notizia della prematura scomparsa dell’ex senatore Nino Strano.

E ancora: tutti gli esponenti del Mpa con in testa il fondatore, on. Raffaele Lombardo, che a lui era legato da mezzo secolo di amicizia.

Fonte foto: pagina Facebook Salvo Pogliese