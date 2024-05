Morto a 68 anni il giornalista Franco Di Mare, lottava contro un tumore aggressivo

Il triste annuncio della famiglia

È morto Franco Di Mare, il giornalista aveva 68 anni. A dare il triste annuncio è stata la famiglia con una nota. “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”.

Franco Di Mare aveva un tumore dovuto all'esposizione di amianto

Nelle settimane precedenti il giornalista aveva annunciato pubblicamente in televisione di essere gravemente malato a causa di un mesotelioma, un tumore aggressivo dovuto all’esposizione ad amianto. La notizia della morte è stata data in tempo reale dal giornalista Alberto Matano durante la trasmissione La Vita in Diretta: “Una notizia dolorosa che non avrei mai voluto dare”.

Il giornalista aveva annunciato di essere gravemente malato

In un’apparizione alla trasmissione “Che tempo che fa” lo scorso 28 aprile il giornalista aveva rivelato di essere gravemente malato: “Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma, si prende respirando le particelle di amianto. Mi rimane poco da vivere, ma non è ancora finita. Da inviato di guerra ho respirato amianto, sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce”.

