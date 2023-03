Morto dopo malore a scuola, domani i funerali di Cristian Miceli: sarà lutto cittadino

Domani l'ultimo saluto della comunità a Cristian Miceli, il 13enne deceduto dopo il malore sopraggiunto mentre si trovava a scuola.

Non riesce a darsi pace la comunità di Santa Flavia, in provincia di Palermo, funestata dalla morte improvvisa di Cristian Miceli, il giovane di 13 anni originario di Porticello deceduto nelle scorse ore in ospedale dopo il ricovero scattato nella giornata di venerdì.

Il ragazzo, com’è noto, si era accasciato a terra dopo avere accusato un malore all’interno dell’istituto Karol Wojtyla. Una volta soccorso e portato all’ospedale dei Bambini di Palermo, Cristian ha lottato strenuamente tra la vita e la morte, ma si è arreso gettato nello sconforto familiari e conoscenti.

Morte Cristian Miceli, domani lutto cittadino

Per la giornata di domani, in occasione dei funerali che si svolgeranno alle 10,30 nella chiesa di Maria Santissima del Lume, l’amministrazione comunale ha istituito il lutto cittadino.

Vengono invitati “i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune”, anche attraverso la sospensione delle stesse attività.

Fonte foto: Facebook