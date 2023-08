Il giornalismo siciliano perde un grande volto, è morto Natale Bruno

Giornalisti sotto shock per l'improvvisa morte del volto noto di Telecolor: poche ore prima aveva condotto il TG.

Lutto nel mondo del giornalismo siciliano: è morto il giornalista catanese Natale Bruno, volto storico di Telecolor e grande personalità dell’informazione locale.

Sarebbe stato colpito da un infarto.

Morto il giornalista Natale Bruno

Una giornata terribile per il giornalismo siciliano, che perde uno dei suoi principali volti. Le sue collaborazioni principali erano con l’emittente locale Telecolor e l’agenzia di stampa Agi, ma in passato aveva lavorato anche per Giornale di Sicilia e altri quotidiani. L’ultima apparizione proprio ieri sera, quando Bruno si trovava alla conduzione del TG come sempre.

Nelle scorse ore, poi, la tragedia: il giornalista sarebbe morto per un arresto cardiaco all’età di 59 anni. I funerali si terranno alle ore 17 del 24 agosto nella chiesa madre di Misterbianco.

Numerosi i messaggi di cordoglio per la morte del 59enne, soprattutto da parte di colleghi e amici sconvolti per l’improvvisa scomparsa della grande firma siciliana. “Mi mancheranno le ca**iate, mamma mia quante me ne hai fatte! Mi mancheranno perché erano sempre foriere di consigli, utilissimi. Si perché tu questo nostro mestieraccio lo sapevi fare benissimo e chi ha avuto la fortuna di lavorare con te, da te, ha solo potuto imparare. Non riesco a dire altro perché qualsiasi parola è inutile”, scrive Alessandro Fragalà.

Al dolore della famiglia si uniscono tutte le testate siciliane. Ai cari di Bruno Natale le più sentite condoglianze anche dalla redazione del “Quotidiano di Sicilia”.

Foto da profilo Facebook