Fa appena in tempo a laurearsi a 99 anni, morto a Palermo Giuseppe Paternò

Un uomo dalla tenacia straordinaria, dalla ferrea forza di volontà, che adesso ha lasciato i suoi cari.

Giuseppe Paternò, classe 1923, è morto. A luglio era balzato agli onori delle cronache per un record raggiunto: si era laureato a 99 anni in Studi filosofici e storici presso l’Università di Palermo.

E’ il nipote, omonimo del nonno, sui social, ad annunciare la perdita: “Il corpo del mio caro ❤️ Nonno 99 enne, h 6.15 di questa mattina, ha deciso di fare una pausa eterna. Dopo una vita di studi e una serie di sketch comici con me, che gli hanno dato una certa popolarità sul mio canale facebook ha pensato di riposarsi e abbracciare la quiete. Vi comunicheremo il giorno dei funerali. RIP NONNO PINO”.

Giuseppe aveva completato la triennale perfettamente nei tempi, e con ottimi voti, con una media di 29.80. Nel suo libretto universitario tutti 30 e lode. Il risultato finale era stato la laurea con 110 e lode. Avendo vissuto in una famiglia povera, con 7 fratelli, non aveva potuto studiare e quindi si era diplomato, da esterno, a 30 anni. Poi ha coltivato la sua passione per la scrittura, aveva anche pubblicato un libro. Grazie ad un filosofo torinese conosciuto a Chianciano aveva iniziato a studiare filosofia. Nel 1984 era andato in pensione da allora non aveva mai smesso di leggere e studiare fino al coronamento del suo percorso di studi. Giuseppe Paternò, come osservato da molti, era un esempio per tutti.