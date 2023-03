Addio a Gordon Dawson, sceneggiatore di “Walker, Texas Ranger”

Dopo una carriera costellata di successi, lo sceneggiatore è morto a 84 anni.

Lutto nel mondo del cinema: è morto Gordon Dawson, sceneggiatore della celebre serie “Walker, Texas Ranger”.

Aveva 84 anni. Si è spento al West Hills Hospital di Los Angeles, dove era ricoverato per delle complicazioni legate a una malattia polmonare ostruttiva cronica. La famiglia ha confermato la triste notizia del decesso nelle scorse ore.

Morto Gordon Dawson, chi era

Lunga e ricca di successi la carriera dell’84enne, che aveva collaborato anche con il famoso regista Sam Pecjinpah in ben 5 film, compreso l’apprezzato “Il mucchio selvaggio“.

Tra le serie TV di cui è stato sceneggiatore e produttore cinematografico con crediti ci sono “Agenzie Rockford” e “Walker, Texas Ranger”.

Gordon Dawson non è sempre stato nel mondo del cinema. L’84enne, infatti, era anche un ex vigile del fuoco. Aveva trascorso tre mesi in uno scantinato della Columbia Pictures usando una fiamma ossidrica, paraffina e colla per invecchiare le uniformi dei soldati in “Sierra Charriba” (1965), diretto da Peckinpah. Quella fu la prima esperienza con il cinema. Peckinpah, poi, chiese a Dawson si fare da supervisore anche ai costumi per “Il mucchio selvaggio”. Come scrittore e produttore associato, ha contribuito alla realizzazione di “La ballata di Cable Hogue” (1970); “Getaway!” (1972), “Pat Garrett & Billy the Kid” (1973); “Voglio la testa di Alfredo Garcia” (1974). È apparso sullo schermo anche in “Il mucchio selvaggio” e “Pat Garrett”.

Il debutto nel reparto costumi fu nel 1960 nel film “Tempesta sulla Cina” (1960), quello come sceneggiatore nel 1968 per serie TV come “Bonanza”, “Lou Grant”e “Star Trek: Deep Space Nine”. Inoltre Gordon Dawson è stato sceneggiatore di “Agenzia Rockford” e “Walker, Texas Ranger” (dove fu anche produttore supervisore e co-produttore nel periodo 1993-2001).

